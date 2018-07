HHV Whitchurch agents for L’Express Des Iles would like to inform the public that the following ferry routes have been cancelled for the dates specified.

Sunday July 8, 2018 – Ferry St. Lucia/Martinique/Dominica/ Guadeloupe – CANCELED

Monday July 9, 2018 – Ferry Guadeloupe/Dominica/ Martinique/St. Lucia – CANCELLED.

Weather permitting, ferry services will resume on Tuesday July 10, 2018 as per information below

Please be advised that SAS L’Express Des Iles fast ferry service will operate as follows on the dates stipulated below:

Saturday 7th July, 2018

LIBERTY J42

Depart Guadeloupe 08:00 hrs

Arrive Dominica 10:15 hrs

Depart Dominica 10:30 hrs

Arrive Fort de France, Martinique 12:30 hrs

LIBERTY J31

Depart Fort de France, Martinique 16:00 hrs

Arrive Dominica 16:00 hrs

Depart Dominica 16:15 hrs

Arrive Guadeloupe 18:30 hrs

Sunday 8th July, 2018

LIBERTY J75

Depart Guadeloupe 08:00 hrs

Arrive Dominica 10 :15 hrs

Depart Dominica 10:30 hrs

Arrive Fort de France, Martinique 12:30 hrs

Depart Fort de France, Martinique 13:15 hrs

Arrive St. Lucia 14:45 hrs

Tuesday 10th July, 2018

PERLE EXPRESS C67

Depart Guadeloupe 07:00 hrs

Arrive Dominica 09:15 hrs

Depart Dominica 09:30 hrs

Arrive Fort de France, Martinique 11:30 hrs

LIBERTY J109

Depart St. Lucia 09:00 hrs

Arrive Fort de France, Martinique 10:30 hrs

Depart Fort de France, Martinique 11:15 hrs

Arrive Dominica 13:15 hrs

Depart Dominica 13:30 hrs

Arrive Guadeloupe 15:45 hrs

PERLE EXPRESS C27

Depart Martinique 13:00 hrs

Arrive Dominica 15:00 hrs

Depart Dominica 15:15 hrs

Arrive Guadeloupe 17:30 hrs

FERRY SCHEDULE FROM JULY 11 TO JULY 15, 2018 WILL BE AS FOLLOWS

Wednesdays

PERLE EXPRESS C109

Depart Fort de France, Martinique 07:00 hrs

Arrive Saint Pierre, Martinique 07:30 hrs

Depart Saint Pierre, Martinique 08:00 hrs

Arrive Dominica 09:30 hrs

Depart Dominica 09:45 hrs

Arrive Guadeloupe 12:00 hrs

PERLE EXPRESS C32

Depart Guadeloupe 14:00 hrs

Arrive Dominica 16:15 hrs

Depart Dominica 16:30 hrs

Arrive Saint Pierre, Martinique 18:00 hrs

Depart Saint Pierre, Martinique 18:30 hrs

Arrive Fort de France, Martinique 19:00 hrs

Depart Fort de France, Martinique 19:45 hrs

Arrive St. Lucia 21:15 hrs

Thursdays

PERLE EXPRESS C98

Depart St. Lucia 07:00 hrs

Arrive Martinique 08:30 hrs

Depart Martinique 09:15 hrs

Arrive Dominica 11:15 hrs

Depart Dominica 11:30 hrs

Arrive Guadeloupe 13:45 hrs

LIBERTY J04

Depart Guadeloupe 17:00 hrs

Arrive Dominica 19:15 hrs

Depart Dominica 19:30 hrs

Arrive Fort de France, Martinique 21:30 hrs

Depart Fort de France, Martinique 22:15 hrs

Arrive St. Lucia 23:45 hrs

Fridays

PERLE EXPRESS C108

Depart Guadeloupe 07:00 hrs

Arrive Dominica 09:15 hrs

Depart Dominica 09:30 hrs

Arrive Fort de France, Martinique 11:30 hrs

Depart Fort de France, Martinique 12:15 hrs

Arrive St. Lucia 13:45 hrs

LIBERTY J108

Depart St. Lucia 07:00 hrs

Arrive Martinique 08:30 hrs

Depart Martinique 09:15 hrs

Arrive Dominica 11:15 hrs

Depart Dominica 11:30 hrs

Arrive Guadeloupe 13:45 hrs

Saturdays

LIBERTY J107

Depart Guadeloupe 08:00 hrs

Arrive Dominica 10:45 hrs

Depart Dominica 11:00 hrs

Arrive Saint Pierre, Martinique 12:30 hrs

Depart Saint Pierre, Martinique 13:15 hrs

Arrive Fort de France, Martinique 13:45 hrs

Depart Fort de France, Martinique 14:30 hrs

Arrive St Lucia 16:00 hrs

PERLE EXPRESS C110

Depart St. Lucia 10:30 hrs

Arrive Fort de France, Martinique 12:00 hrs

Depart Fort de France, Martinique 12:45 hrs

Arrive Saint Pierre, Martinique 13:15 hrs

Depart Saint Pierre, Martinique 14:00 hrs

Arrive Dominica 15:30 hrs

Depart Dominica 15:45 hrs

Arrive Guadeloupe 18:30 hrs

Sundays

PERLE EXPRESS C315

Depart Guadeloupe 14:00 hrs

Arrive Dominica 16:15 hrs

Depart Dominica 16:30 hrs

Arrive Fort de France, Martinique 18:30 hrs

Depart Fort de France, Martinique 19:15 hrs

Arrive St. Lucia 20:45 hrs

LIBERTY J315

Depart St. Lucia 14:00 hrs

Arrive Fort de France, Martinique 15:30 hrs

Depart Fort de France, Martinique 16:15 hrs

Arrive Dominica 18:15 hrs

Depart Dominica 18:30 hrs

Arrive Guadeloupe 20:45 hrs

FERRY SCHEDULE FROM JULY 16 TO JULY 22, 2018 WILL BE AS FOLLOWS

Mondays

LIBERTY J75

Depart Guadeloupe 08:00 hrs

Arrive Dominica 10:15 hrs

Depart Dominica 10:30 hrs

Arrive Fort de France, Martinique 12:30 hrs

Depart Fort de France, Martinique 13:15 hrs

Arrive St. Lucia 14:45 hrs

PERLE EXPRESS C98

Depart St. Lucia 07:00 hrs

Arrive Martinique 08:30 hrs

Depart Martinique 09:15 hrs

Arrive Dominica 11:15 hrs

Depart Dominica 11:30 hrs

Arrive Guadeloupe 13:45 hrs

Tuesdays

PERLE EXPRESS C78

Depart Guadeloupe 08:00 hrs

Arrive Dominica 10:15 hrs

Depart Dominica 10:30 hrs

Arrive Fort de France, Martinique 12:30 hrs

Depart Fort de France, Martinique 13:15 hrs

Arrive St. Lucia 14:45 hrs

LIBERTY J109

Depart St. Lucia 09:00 hrs

Arrive Martinique 10:30 hrs

Depart Martinique 11:15 hrs

Arrive Dominica 13:15 hrs

Depart Dominica 13:30 hrs

Arrive Guadeloupe 15:45 hrs

Wednesdays

PERLE EXPRESS C109

Depart Fort de France, Martinique 07:00 hrs

Arrive Saint Pierre, Martinique 07:30 hrs

Depart Saint Pierre, Martinique 08:00 hrs

Arrive Dominica 09:30 hrs

Depart Dominica 09:45 hrs

Arrive Guadeloupe 12:00 hrs

PERLE EXPRESS C32

Depart Guadeloupe 14:00 hrs

Arrive Dominica 16:15 hrs

Depart Dominica 16:30 hrs

Arrive Saint Pierre, Martinique 18:00 hrs

Depart Saint Pierre, Martinique 18:30 hrs

Arrive Fort de France, Martinique 19:00 hrs

Depart Fort de France, Martinique 19:45 hrs

Arrive St. Lucia 21:15 hrs

Thursdays

PERLE EXPRESS C19

Depart St. Lucia 10:00 hrs

Arrive Martinique 11:30 hrs

Depart Martinique 12:30 hrs

Arrive Dominica 14:30 hrs

Depart Dominica 14:45 hrs

Arrive Guadeloupe 17:00 hrs

LIBERTY J04

Depart Guadeloupe 17:00 hrs

Arrive Dominica 19:15 hrs

Depart Dominica 19:30 hrs

Arrive Fort de France, Martinique 21:30 hrs

Depart Fort de France, Martinique 22:15 hrs

Arrive St. Lucia 23:45 hrs

Fridays

PERLE EXPRESS C108

Depart Guadeloupe 07:00 hrs

Arrive Dominica 09:15 hrs

Depart Dominica 09:30 hrs

Arrive Fort de France, Martinique 11:30 hrs

Depart Fort de France, Martinique 12:15 hrs

Arrive St. Lucia 13:45 hrs

LIBERTY J108

Depart St. Lucia 07:00 hrs

Arrive Martinique 08:30 hrs

Depart Martinique 09:15 hrs

Arrive Dominica 11:15 hrs

Depart Dominica 11:30 hrs

Arrive Guadeloupe 13:45 hrs

Saturdays

LIBERTY J107

Depart Guadeloupe 08:00 hrs

Arrive Dominica 10:45 hrs

Depart Dominica 11:00 hrs

Arrive Saint Pierre, Martinique 12:30 hrs

Depart Saint Pierre, Martinique 13:15 hrs

Arrive Fort de France, Martinique 13:45 hrs

Depart Fort de France, Martinique 14:30 hrs

Arrive St Lucia 16:00 hrs

PERLE EXPRESS C110

Depart St. Lucia 10:30 hrs

Arrive Fort de France, Martinique 12:00 hrs

Depart Fort de France, Martinique 12:45 hrs

Arrive Saint Pierre, Martinique 13:15 hrs

Depart Saint Pierre, Martinique 14:00 hrs

Arrive Dominica 15:30 hrs

Depart Dominica 15:45 hrs

Arrive Guadeloupe 18:30 hrs

Sundays

PERLE EXPRESS C315

Depart Guadeloupe 14:00 hrs

Arrive Dominica 16:15 hrs

Depart Dominica 16:30 hrs

Arrive Fort de France, Martinique 18:30 hrs

Depart Fort de France, Martinique 19:15 hrs

Arrive St. Lucia 20:45 hrs

LIBERTY J315

Depart St. Lucia 14:00 hrs

Arrive Fort de France, Martinique 15:30 hrs

Depart Fort de France, Martinique 16:15 hrs

Arrive Dominica 18:15 hrs

Depart Dominica 18:30 hrs

Arrive Guadeloupe 20:45 hrs

FERRY SCHEDULE FROM JULY 23 TO JULY 31, 2018 WILL BE AS FOLLOWS

Mondays

LIBERTY J75

Depart Guadeloupe 08:00 hrs

Arrive Dominica 10:15 hrs

Depart Dominica 10:30 hrs

Arrive Fort de France, Martinique 12:30 hrs

Depart Fort de France, Martinique 13:15 hrs

Arrive St. Lucia 14:45 hrs

PERLE EXPRESS C98

Depart St. Lucia 07:00 hrs

Arrive Martinique 08:30 hrs

Depart Martinique 09:15 hrs

Arrive Dominica 11:15 hrs

Depart Dominica 11:30 hrs

Arrive Guadeloupe 13:45 hrs

Tuesdays

PERLE EXPRESS C78

Depart Guadeloupe 08:00 hrs

Arrive Dominica 10:15 hrs

Depart Dominica 10:30 hrs

Arrive Fort de France, Martinique 12:30 hrs

Depart Fort de France, Martinique 13:15 hrs

Arrive St. Lucia 14:45 hrs

LIBERTY J109

Depart St. Lucia 09:00 hrs

Arrive Martinique 10:30 hrs

Depart Martinique 11:15 hrs

Arrive Dominica 13:15 hrs

Depart Dominica 13:30 hrs

Arrive Guadeloupe 15:45 hrs

Wednesdays

PERLE EXPRESS C109

Depart Fort de France, Martinique 07:00 hrs

Arrive Saint Pierre, Martinique 07:30 hrs

Depart Saint Pierre, Martinique 08:00 hrs

Arrive Dominica 09:30 hrs

Depart Dominica 09:45 hrs

Arrive Guadeloupe 12:00 hrs

PERLE EXPRESS C32

Depart Guadeloupe 14:00 hrs

Arrive Dominica 16:15 hrs

Depart Dominica 16:30 hrs

Arrive Saint Pierre, Martinique 18:00 hrs

Depart Saint Pierre, Martinique 18:30 hrs

Arrive Fort de France, Martinique 19:00 hrs

Depart Fort de France, Martinique 19:45 hrs

Arrive St. Lucia 21:15 hrs

Thursdays

PERLE EXPRESS C98

Depart St. Lucia 07:00 hrs

Arrive Martinique 08:30 hrs

Depart Martinique 09:15 hrs

Arrive Dominica 11:15 hrs

Depart Dominica 11:30 hrs

Arrive Guadeloupe 13:45 hrs

LIBERTY J04

Depart Guadeloupe 17:00 hrs

Arrive Dominica 19:15 hrs

Depart Dominica 19:30 hrs

Arrive Fort de France, Martinique 21:30 hrs

Depart Fort de France, Martinique 22:15 hrs

Arrive St. Lucia 23:45 hrs

Fridays

PERLE EXPRESS C108

Depart Guadeloupe 07:00 hrs

Arrive Dominica 09:15 hrs

Depart Dominica 09:30 hrs

Arrive Fort de France, Martinique 11:30 hrs

Depart Fort de France, Martinique 12:15 hrs

Arrive St. Lucia 13:45 hrs

LIBERTY J108

Depart St. Lucia 07:00 hrs

Arrive Martinique 08:30 hrs

Depart Martinique 09:15 hrs

Arrive Dominica 11:15 hrs

Depart Dominica 11:30 hrs

Arrive Guadeloupe 13:45 hrs

Saturdays

LIBERTY J107

Depart Guadeloupe 08:00 hrs

Arrive Dominica 10:45 hrs

Depart Dominica 11:00 hrs

Arrive Saint Pierre, Martinique 12:30 hrs

Depart Saint Pierre, Martinique 13:15 hrs

Arrive Fort de France, Martinique 13:45 hrs

Depart Fort de France, Martinique 14:30 hrs

Arrive St Lucia 16:00 hrs

PERLE EXPRESS C110

Depart St. Lucia 10:30 hrs

Arrive Fort de France, Martinique 12:00 hrs

Depart Fort de France, Martinique 12:45 hrs

Arrive Saint Pierre, Martinique 13:15 hrs

Depart Saint Pierre, Martinique 14:00 hrs

Arrive Dominica 15:30 hrs

Depart Dominica 15:45 hrs

Arrive Guadeloupe 18:30 hrs

Sundays

PERLE EXPRESS C315

Depart Guadeloupe 14:00 hrs

Arrive Dominica 16:15 hrs

Depart Dominica 16:30 hrs

Arrive Fort de France, Martinique 18:30 hrs

Depart Fort de France, Martinique 19:15 hrs

Arrive St. Lucia 20:45 hrs

LIBERTY J315

Depart St. Lucia 14:00 hrs

Arrive Fort de France, Martinique 15:30 hrs

Depart Fort de France, Martinique 16:15 hrs

Arrive Dominica 18:15 hrs

Depart Dominica 18:30 hrs

Arrive Guadeloupe 20:45 hrs

Monday 30th July, 2018

PERLE EXPRESS C98

Depart St. Lucia 07:00 hrs

Arrive Martinique 08:30 hrs

Depart Martinique 09:15 hrs

Arrive Dominica 11:15 hrs

Depart Dominica 11:30 hrs

Arrive Guadeloupe 13:45 hrs

LIBERTY J75

Depart Guadeloupe 08:00 hrs

Arrive Dominica 10:15 hrs

Depart Dominica 10:30 hrs

Arrive Fort de France, Martinique 12:30 hrs

Depart Fort de France, Martinique 13:15 hrs

Arrive St. Lucia 14:45 hrs

Tuesday 31st July, 2018

PERLE EXPRESS C78

Depart Guadeloupe 08:00 hrs

Arrive Dominica 10:15 hrs

Depart Dominica 10:30 hrs

Arrive Fort de France, Martinique 12:30 hrs

Depart Fort de France, Martinique 13:15 hrs

Arrive St. Lucia 14:45 hrs

LIERTY J109

Depart St. Lucia 09:00 hrs

Arrive Martinique 10:30 hrs

Depart Martinique 11:15 hrs

Arrive Dominica 13:15 hrs

Depart Dominica 13:30 hrs

Arrive Guadeloupe 15:45 hrs

You are asked to take special note and make the necessary modifications.